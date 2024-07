Vip a Gardaland, Anna Valle con marito e figlio nelle fauci del lupo

Anna Valle, con marito e figlio, si concede qualche ora di relax a Gardaland.

Vip a Gardaland, archiviate le riprese della nuova fiction “Le onde del passato”, Anna Valle ha optato per una giornata all’insegna della spensieratezza e del divertimento nel Parco insieme al marito Ulisse Lendaro e al figlio Leonardo.

Tra i tanti Vip, volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport, che hanno deciso di concedersi una piccola vacanza a Gardaland in cerca di relax in compagnia delle persone più care, anche l’ex Miss Italia, che è stata impegnata sul set della nuova fiction all’Isola d’Elba per ben 5 mesi.

Dopo una giornata trascorsa tra le attrazioni più adrenaliniche del Parco, Anna, Ulisse e Leonardo hanno assistito al Magic Show !MPOSSIBLE in scena al Gardaland Theatre, uno spettacolo di magia e illusionismo in stile Las Vegas. Immancabile per la famiglia un giro sulla nuovissima Wolf Legend, la drop & twist tower novità dell’anno, tra discese e giri mozzafiato da 25 metri di altezza, prima di precipitare nelle fauci spalancate di uno scenografico lupo.