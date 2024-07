Citroën C3 vs Peugeot 208: quale conviene di più

Citroën C3 e Peugeot 208 sono tra le auto più diffuse e vendute in Italia tra quelle di segmento B. Il loro successo commerciale è dovuto alla capacità di offrire vantaggi quali una notevole efficienza, dimensioni compatte ma con sufficiente spazio interno, ottima manovrabilità in area urbana ma con buone prestazioni e affidabilità anche in ambito extraurbano.



Mettiamo a confronto questi due modelli prodotti dalle case francesi e recentemente rinnovati con linee moderne e tecnologie sempre più all’avanguardia.

Citroën C3 vs Peugeot 208: design, motori, dotazioni

La Citroën C3, tenendo conto del modello classico denominato Origin, è un’auto versatile e confortevole con ben 97 possibili personalizzazioni degli esterni. È dotata di motore Euro 6 a benzina con cilindrata 1200. Tre gli allestimenti: You, Plus, Max.



La Peugeot 208 è disponibile con motore a benzina, ibrido o elettrico 100%. Triplice anche l’allestimento: Active, Allure e GT. Inoltre è disponibile l’allestimento E-Style basato su Allure. I motori a benzina e ibrido hanno cilindrata 1200.

Prestazioni e consumi: un confronto dettagliato

La Citroën C3 Origin può raggiungere una velocità massima di 166 km/h e 198 km/h rispettivamente nelle versioni a benzina PureTech 83 e PureTech 110. Per quanto riguarda i consumi (standard WLTP), il ciclo combinato in litri per 100 km è di 5,207 (low) e 5,827 (high) per la versione PureTech 83, 5,166 (low) e 5,605 (high) per la PureTech 110.



La Peugeot 208 può raggiungere una velocità massima di 165 km/h (benzina PureTech 75) e 194 km/h (benzina PureTech 100), mentre con l’ibrido le velocità sono 193 km/h (Hybrid 100) e 214 km/h (Hybrid 136). Per i consumi WLTP, il motore a benzina PureTech 75 va dal combinato minimo di 5,1 al massimo 5,9 l/100 km mentre il PureTech 100 oscilla tra 4,9 e 5,7. L’ibrido 100 ha un consumo in combinato minimo di 4,3 e un massimo di 5,1, con l’unica differenza di 5,2 nel 136.

Comfort e spazio interno: chi offre di più?

La Citroën C3 Origin propone sedili Advanced Comfort con tessuto Mica Armonia Grey, ottima abitabilità sia nella parte anteriore che posteriore e bagagliaio con capacità di 300 litri. Offre tre diversi design del tetto e altrettanti tipi di interni. Ottimo invece il comfort garantito dai sedili, specialmente quelli anteriori.



Gli interni della Peugeot 208 segnano l’evoluzione del concetto di i-Cockpit con nuovi schermi 3D, anche questi, prima dell’ultima serie erano inediti nel segmento B, ma soprattutto con l’evoluzione stilistica dell’abitacolo intrapresa da Peugeot 508 è stata migliorata con nuove rifiniture.

Sicurezza e tecnologia a bordo

Tra gli equipaggiamenti di serie nella versione base della C3, spiccano l’avviso di superamento delle linee di carreggiata, LED diurni, computer di bordo, regolatore e limitatore di velocità, rilevatore bassa pressione di pneumatici, mentre nelle versioni superiori compaiono il climatizzatore automatico, il pack visibilità con accensione automatica degli anabbaglianti e tergicristallo anteriore automatico, sensori di parcheggio posteriori.



Tra le dotazioni della Peugeot 208, il pacchetto Drive Assist Plus consente di gestire la guida in modo semi -autonomo, mentre il Lane Positioning Assist e l’Adaptive Cruise Control adeguano automaticamente la velocità del veicolo allo scopo di mantenere la distanza di sicurezza.

Il rapporto qualità prezzo

Il prezzo di listino della C3 Origin parte da 18.350 € per la versione base PureTech 83 a benzina e arriva ai 20.850 € della Max. Il prezzo di una Citroën C3 usata si aggira mediamente tra i 7000 e i 10.000 euro, anche se ovviamente varia in base a una serie di parametri.



Il prezzo di listino della Peugeot 208 parte dai 20.270 della versione benzina PureTech 75 allestimento Active e arriva ai 39.830 della elettrica con allestimento GT. Prezzo medio dell’usato tra 12.000 e 18.000 euro.