Violenza sessuale, 33enne arrestato dai carabinieri nel Veronese

Un 33enne è stato arrestato dai carabinieri nel Veronese: è stato condannato in via definitiva per violenza sessuale.

Lo scorso 11 ottobre i carabinieri di Ronco all’Adige hanno arrestato un cittadino italiano, classe 1991, disoccupato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Verona. Il provvedimento restrittivo è stato emesso poiché il 33enne è stato riconosciuto responsabile, con sentenza passata in giudicato, del reato di “violenza sessuale”, consumata nel luglio del 2014 in provincia di Verona, e condannato alla pena della reclusione di anni 3 e mesi 4.

Luomo è stato rintracciato a Ronco all’Adige e, dopo le formalità di rito, accompagnato presso la casa circondariale di Verona – Montorio, per scontare la pena stabilita nella sentenza di condanna.