Violenta grandinata nel Veronese, in agricoltura si contano i danni

Violenta grandinata nel Veronese.

Violenta grandinata nel Veronese: il maltempo ha colpito oggi pomeriggio, lunedì 5 maggio, la provincia veronese, con una grandinata che si è abbattuta intorno alle 15.30 su diverse aree della provincia. Al momento risultano colpiti Valeggio sul Mincio, Castelnuovo del Garda, Montorio, Badia Calavena, Roverè, Cerro Veronese, Grezzana e Bosco Chiesanuova.

La grandine, come riferisce Codive, Consorzio che si occupa delle assicurazioni agevolate in agricoltura, ha colpito in particolare le colture di uva e frutta. In alcune aree si sono registrate anche raffiche di vento particolarmente intense.

“Sono stati chicchi di grandine di piccole dimensioni ma fitti. La fase fenologica delle colture in corso, ossia il germogliamento dell’uva con grappoli visibili, è delicata. È ancora presto fare una stima dei danni – osserva il direttore di Codive Michele Marani -. Nei prossimi giorni il nostro tecnico si recherà nelle campagne colpite per verificare l’entità di eventuali danneggiamenti alle colture. Di certo, la grandine è l’evento atmosferico più temuto dagli agricoltori perché i chicchi che si abbattono sulle produzioni possono provocare danni irrimediabili”.