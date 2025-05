Incidente sul lavoro a Brendola, in provincia di Vicenza: morto un operaio.

Tragico incidente sul lavoro nel Vicentino, morto un operaio. Alle ore 7 di oggi, lunedì 5 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti presso un’azienda produttrice di cavi elettrici in via Einaudi a Brendola, in provincia di Vicenza, a seguito di un grave incidente sul lavoro, costato la vita a un operaio di 58 anni. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe scivolato da una scala finendo tra gli ingranaggi di un macchinario, che non gli ha lasciato scampo.

All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco di Arzignano, l’uomo era già stato liberato dai colleghi e sottoposto alle prime manovre di soccorso, proseguite poi dal personale sanitario del Suem. Nonostante i tentativi di rianimazione, il medico ha dovuto constatare il decesso dell’operaio. Sul posto i carabinieri e il personale dello Spisal.