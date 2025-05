Aperte le candidature per diventare tedofori in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: ecco come fare.

In vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, sono ufficialmente aperte le candidature per diventare tedofori olimpici e portare la Fiamma attraverso l’Italia. Ed è Coca-Cola, in qualità di presenting partner del viaggio della Fiamma Olimpica, ad offrire l’opportunità di diventare tedoforo

La Fiamma Olimpica attraverserà l’Italia dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026 toccando 110 province, trasformandosi in un grande viaggio simbolico che unisce territori e comunità, da Nord a Sud, e che rappresenta per Coca-Cola non solo il sostegno a un evento sportivo globale, ma anche un’occasione per consolidare il legame con i territori e le comunità in cui opera da quasi un secolo, anche grazie alla presenza dei 6 stabilimenti produttivi.

Come nel Veronese, con la fabbrica di Nogara, una realtà produttiva che utilizza tecnologie sostenibili e innovative per garantire ai consumatori la massima qualità dei nostri prodotti. Sarà proprio lo stabilimento di Nogara a dissetare campioni e spettatori durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Come diventare tedofori olimpici.

Dal 22 aprile 2025, Coca-Cola ha aperto a tutti (di età pari o superiore a 14 anni o nati prima del 5 dicembre 2011) in Italia la possibilità di candidarsi per poter partecipare al Viaggio della Fiamma Olimpica in veste di tedofori olimpici. Per candidarsi come tedoforo è possibile accedere all’App Coca-Cola. La selezione avverrà nel rispetto dei principi di parità, inclusione e rappresentatività, dando spazio a storie personali capaci di incarnare i valori positivi dello sport, della solidarietà e dell’impegno per la comunità. Le candidature resteranno aperte fino al 25 giugno 2025 alle ore 17:00.

Nel corso del viaggio della Fiamma Olimpica, un totale di 10.001 tedofori saranno protagonisti di un messaggio forte e simbolico di unità, testimoniando come lo sport possa essere una fonte d’ispirazione capace di accendere valori come la solidarietà e la condivisione. Il loro percorso attraverserà l’Italia per connettere simbolicamente territori e comunità, fino a culminare nell’accensione del braciere olimpico: un momento carico di significato che segnerà ufficialmente l’apertura dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.