La Guardia di finanza di Treviso ha sequestrato tre auto di lusso importate illegalmente dall’estero.

La Guardia di finanza di Treviso ha sequestrato tre auto di lusso, di grossa cilindrata, immatricolate in Paesi extra-Ue e importate in Italia di contrabbando, ovvero senza il pagamento dei dazi doganali e dell’Iva. I veicoli – un’Audi A6, una Mercedes GLE e un’Audi RS6 – erano nella disponibilità di cittadini residenti da anni in Italia, e dunque non autorizzati a usufruire del regime di “temporanea importazione”.

Le irregolarità sono state riscontrate nei pressi dell’aeroporto di Treviso e del casello autostradale Venezia Est. Per due dei conducenti sono scattate sanzioni amministrative; per il terzo è scattata una denuncia penale.

L’operazione si inserisce in un’azione più ampia avviata dal 2022, che ha già portato al sequestro di altri veicoli di lusso, tra cui Bentley, Porsche e Bmw, immatricolati all’estero ma utilizzati stabilmente in Italia in violazione della normativa doganale. L’attività punta a contrastare evasione fiscale e abusi che danneggiano l’erario e la legalità della circolazione stradale.