San Zeno, San Bernardino e Orti di Spagna: la riqualificazione la decidono i cittadini, quando e dove.

Parte “Quartieri in movimento”: il futuro di San Zeno, San Bernardino e Orti di Spagna lo decideranno i cittadini attraverso degli incontri. Come cambieranno nei prossimi anni? La risposta non arriverà solo dagli uffici tecnici del Comune, ma direttamente dalle voci di chi abita, lavora e frequenta queste zone. L’amministrazione ha infatti lanciato “Quartieri in movimento”, un’iniziativa che chiama a raccolta i cittadini per trasformare criticità e bisogni in progetti concreti.

Dalle parole ai fatti: l’ascolto diventa progetto.

Dopo una prima fase “dietro le quinte” fatta di interviste a scuole, associazioni e comitati locali, il progetto entra ora nel vivo con la fase pubblica. L’obiettivo è definire le priorità per riqualificare strade, parchi e piazze, tenendo conto delle grandi trasformazioni in arrivo, come quelle che interesseranno le tre ex-caserme dell’area.

“Vogliamo immaginare insieme le soluzioni per il futuro“, ha spiegato l’assessore alla Partecipazione Jacopo Buffolo. “Questo lavoro di ascolto avrà ricadute concrete e strutturali nel lungo termine, favorendo una migliore vivibilità dei quartieri”.

Il calendario degli incontri: si parte dall’11 febbraio.

Per i residenti ci sono due appuntamenti nel mese di febbraio per far sentire la propria voce.

Mercoledì 11 febbraio (ore 18.00). Primo incontro pubblico alla Casa di Quartiere Baleno. Sarà l’occasione per confrontarsi con tecnici e amministratori sui progetti già in corso e avanzare suggerimenti.

Sabato 28 febbraio (mattina). Un innovativo laboratorio itinerante. Si camminerà insieme tra le vie del quartiere per analizzare dal vivo le potenzialità degli spazi da recuperare.

Tra marzo e aprile si terranno poi gli ultimi due eventi conclusivi, dove le idee raccolte verranno trasformate in proposte operative condivise per migliorare la mobilità e la bellezza degli spazi pubblici.