Una persona è stata investita da un treno nel Bergamasco sui binari della linea Milano-Venezia: pesanti ritardi anche a Verona.

Una persona è stata investita sui binari nella mattinata di oggi, venerdì 6 febbraio, nel Bergamasco. L’allarme è scattato intorno alle 10.30. La persona sarebbe stata investita in località Antegnate da un treno Frecciarossa. Sul posto vigili del fuoco, mezzi di soccorso e forze dell’ordine, che dovranno verificare quanto accaduto.

Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un gesto volontario. Inevitabili i disagi al traffico ferroviario sulla linea Milano-Venezia, con ripercussioni anche a Verona Porta Nuova.