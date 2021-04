In Veneto ricoverati in calo. Zaia: “Il problema è la carenza di vaccini”.

In Veneto calano i ricoverati. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 988 nuovi casi di positività al Coronavirus. Considerando i 36.098 tamponi effettuati, l’incidenza è pari al 2,74%, incidenza che da una settimana sta calando. Attualmente i veneti positivi in isolamento sono 32.918. I pazienti attualmente ricoverati a causa del Coronavirus sono 2.194, 74 persone in meno rispetto alla giornata di ieri. In area non critica sono ricoverati 1.886 pazienti (-61) mentre in terapia intensiva vi sono 308 pazienti (-13).

“E’ un bel bollettino, abbiamo dati positivi da qualche giorno e naturalmente speriamo che questo trend continui”, ha annunciato il presidente della Regione, Luca Zaia, nel corso della conferenza stampa convocata presso la sede della Protezione Civile di Marghera. “Questa mattina ho chiamato il generale Figliuolo e ho chiesto che ci diano vaccini. Il commissario si è dichiarato disponibile a verificare, gli ho detto che noi dei vaccini abbiamo bisogno come il pane, bisogna vaccinare la gente”. “La prossima settimana arriveranno in Veneto 13mila dosi di AstraZeneca, ovvero quasi niente. Poi arriveranno 126.300 dosi Pfizer e 14mila dosi Johnson&Johnson – ha aggiunto Zaia -. Per quanto riguarda Moderna, invece, pare che fino a fine mese non arriverà più niente”.

