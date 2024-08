Variante alla statale 12, via al bando: “Opera attesa da tre decenni”

Pubblicato il bando di gara per la realizzazione della variante alla strada statale 12, da Buttapietra alla tangenziale sud di Verona.

E’ stato pubblicato il bando di gara, a cura di Anas, per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori e dei servizi della Variante alla statale 12, da Buttapietra alla tangenziale sud di Verona. L’opera ha un costo complessivo di 263 milioni di euro.

“Un’Infrastruttura attesa per tre decenni dal territorio per decongestionare il traffico nella zona di Ca’ di David, a sud di Verona, risolvere i rilevanti disagi causati dal traffico di attraversamento dei centri abitati e migliorare così l’accessibilità alla città – ha dichiarato la vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione del Veneto, Elisa De Berti –. Si tratta di un intervento inserito tra le opere prioritarie della Regione Veneto e ricompreso nel Contratto di Programma sottoscritto tra Anas e Mit”.

“Grazie ai lavori – ha precisato la vicepresidente De Berti – sarà realizzata un’infrastruttura in nuova sede a due corsie della lunghezza di circa 14,5 chilometri. La nuova strada extraurbana secondaria si svilupperà nel territorio dei Comuni di Verona, Castel d’Azzano, Buttapietra, Vigasio e Isola della Scala. L’aggiudicazione dei lavori, che si protrarranno per 1.005 giorni, è prevista per l’inizio del 2025; trattandosi di un appalto integrato, seguirà la progettazione esecutiva. L’auspicio è che il via alla realizzazione dell’opera avvenga entro il 2025”.

Ferrari: “Ottima notizia”.

“Un’ottima notizia per un’infrastruttura attesa da decenni dal nostro territorio- commenta l’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari-. Un lavoro di squadra per il quale ringraziamo la Regione per il lavoro svolto per raggiungere questo importantissimo traguardo che ora ci permette di vedere finalmente partire l’opera