Uccise il marito a martellate e coltellate, condannata a 24 anni

Edlaine Ferreira nel luglio di due anni fa uccise il marito Francesco Vetrioli nella loro casa di Bussolengo: condannata a 24 anni.

La Corte d’Assise ha condannato a 24 anni di carcere Edlaine Ferreira, 37enne brasiliana, per l’omicidio del marito Francesco Vetrioli. La decisione, come riporta il quotidiano L’Arena, segue la richiesta del pm di riconoscere le attenuanti generiche, bilanciandole con le aggravanti come la premeditazione e il rapporto con la vittima. Ferreira dopo l’omicidio si era costituita e aveva ammesso la sua responsabilità.

Il tremendo delitto avvenne il 20 luglio di due anni fa nell’appartamento della coppia a Bussolengo. Ferreira colpì il marito undici volte con un martello mentre dormiva, e poi infierì su di lui con 19 coltellate. Dopo l’omicidio, si consegnò ai carabinieri.

Il legale della parte civile aveva chiesto l’ergastolo e un risarcimento milionario, descrivendo un ambiente degradato e citando prove di comportamenti disinibiti dell’imputata. Nonostante ciò, la Corte ha ritenuto Ferreira capace di intendere e volere al momento del delitto, respingendo ulteriori accertamenti psichiatrici.

La difesa ha annunciato l’intenzione di ricorrere in Appello, contestando la decisione e richiedendo nuove perizie psichiatriche. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.