Ritrovato il corpo senza vita di Simone Dal Bon, l’escursionista 42enne di Schio disperso sulle Piccole Dolomiti dal 27 dicembre scorso.

È stato trovato intorno alle 13.30 di oggi, domenica 4 gennaio, il corpo senza vita di Simone Dal Bon, l’uomo di Schio del 1983 di cui non si avevano notizie dal 27 dicembre scorso. Le ricerche si erano spostate dall’ambiente urbano in montagna a partire da sabato 3 gennaio, dopo il ritrovamento della sua auto parcheggiata al Pian delle Fugazze, tra Trentino e Veneto.

Il suo corpo è stato trovato in un canale innevato sotto Punta Favella nel gruppo del Pasubio, sul versante veneto. La dinamica dell’incidente è in fase di analisi da parte delle autorità competenti; è possibile che sia stata fatale una scivolata di oltre 150 metri lungo un vaio innevato e ghiacciato.

Il ritrovamento.

Il ritrovamento è avvenuto grazie all’avvistamento di alcune tracce di ciaspole da parte di una squadra di terra del Soccorso Alpino e Speleologico che a un certo punto sparivano. Un successivo sorvolo dell’elicottero ha permesso di individuare dall’alto il corpo senza vita dell’uomo in un canale sottostante, in un ambiente molto impervio difficilmente raggiungibile a piedi.

Dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata dall’elicottero dei Vigili del Fuoco di Mestre con personale del Soccorso Alpino a bordo, perché gli elicotteri di Trento erano occupati in altri interventi, e consegnata al carro funebre in attesa sul piazzale del Rifugio Balasso. Le operazioni di recupero, rese complicate dall’ambiente particolarmente impervio, e di identificazione della salma si sono concluse dopo le 16.30.