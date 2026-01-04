Un 54enne è stato elitrasportato all’ospedale di Negrar dopo essere scivolato sul monte Baldo, vicino a Malga Valfredda.

Durante una passeggiata assieme alla moglie e al figlio in prossimità di Malga Valfredda sul monte Baldo, un escursionista di 54 anni è scivolato e ha sbattuto violentemente a terra con il bacino. Attivato il 118 verso le 14.30, è decollato l’elicottero di Verona emergenza che ha sbarcato in hovering nelle vicinanze il tecnico di elisoccorso e l’equipaggio sanitario.

Dopo che il medico gli ha prestato le prime cure, l’uomo è stato spostato di alcuni metri in un punto più agevole per il recupero, avvenuto con il verricello. L’infortunato è stato trasportato all’ospedale di Negrar, mentre la moglie e il figlio che si trovavano a poca distanza dalla macchina, sono rientrati a piedi.