Treni fermi per un guasto a Milano, cancellazioni e ritardi

Per un guasto alla linea elettrica treni fermi a Milano, disagi e ritardi anche a Verona Porta Nuova.

Un guasto alla linea elettrica, che sarebbe stato causato da un convoglio in partenza alle 7, ha costretto a sospendere la circolazione ferroviaria sulle linee Milano-Genova, Milano-Venezia e Milano-Bologna. Regolare invece la Milano-Torino. Diversi i convogli già cancellati, con ripercussioni per i viaggiatori anche a Verona Porta Nuova.

Trenitalia chiede di “limitare o evitare gli spostamenti non necessari”: “La circolazione è ancora sospesa sulle linee Milano – Genova, Milano – Venezia e Milano – Bologna per verifiche tecniche alla linea elettrica tra Milano Centrale e Milano Lambrate. In corso l’intervento dei tecnici”.