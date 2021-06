Svelato il mistero del cadavere trovato questa mattina sul lago di Garda, a Salò.

Si tratta di Umberto Garzarella, un artigiano 37enne residente a Salò, appassionato di nautica: ecco chi è, secondo quanto riferisce Ansa, l’uomo trovato morto questa mattina su una barca alla deriva nei pressi di Salò, sulla sponda bresciana del lago di Garda. In un primo momento non c’era traccia della donna che sarebbe dovuta essere con lui sulla barca.

I due avevano trascorso il pomeriggio a Salò, per gustarsi il passaggio della Mille Miglia. Secondo le prime ricostruzioni i due si trovavano a bordo dell’imbarcazione quando sono stati travolti da un motoscafo, che si sarebbe poi allontanato nella notte, approfittando dell’oscurità. I carabinieri sarebbero però già riusciti a risalire al motoscafo pirata. In serata è stato recuperato anche il corpo senza vita della donna, 25enne. Due turisti tedeschi risultano indagati per omicidio colposo e omissione di soccorso.

