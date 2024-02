La tragedia di Nicoletta, la manager 32enne morta nell’incidente sull’A4

Nicoletta Maria Ferrara, 32 anni, è la vittima dell’incidente sull’autostrada A4.

E’ Nicoletta Maria Ferrara, 32 anni, la vittima del tragico incidente che nella notte tra giovedì e venerdì ha coinvolto alcune vetture lungo l’autostrada A4, all’altezza di Colognola ai Colli. Nicoletta era alla guida della sua auto, quando lo schianto, avvenuto per cause ancora da accertare, l’ha catapultata fuori dalla carreggiata. Per lei i soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili.

Nicoletta, originaria di Palermo, dal 2021 collaborava in qualità di manager culturale con il teatro Salieri di Legnago. E proprio il Salieri ha voluto lasciare sulle sue pagine social un toccante ricordo della ragazza.

“Ciao Nicoletta, la tua allegria contagiosa, la tua creatività come un fiume in piena, la tua passione per il lavoro, la tua professionalità… ci mancheranno come l’aria. Ci resta stampato nel cuore il tuo sorriso, caldo come un abbraccio, luminoso come un’alba in primavera”.

E anche lo staff di Fondazione Aida ha voluto ricordare a modo suo Nicoletta.

“Cara Nicoletta, nel cuore della tempesta, il tuo sorriso era un faro di speranza, una testimonianza vivente del potere del pensiero positivo. Fin dal primo giorno, hai impresso in noi l’amore per la musica e il teatro, iniziando il tuo viaggio con noi e crescendo fino a diventare una manager culturale di straordinaria passione e dedizione. La tua improvvisa scomparsa a soli 30 anni ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti noi. Ogni passo che abbiamo condiviso era intrecciato al medesimo destino, al medesimo sogno. La tua assenza pesa come una montagna sui nostri cuori, Nikita. La tua luce continuerà a guidarci e il tuo ricordo vivrà in eterno nelle nostre anime e nei nostri progetti. Sarai per sempre parte di noi, mancandoci più di quanto le parole possano esprimere”.