Tenta di imbarcarsi sul volo per Londra con passaporto falso, arrestato al Catullo

Un 57enne è stato arrestato dalla polizia al Catullo: aveva tentato di imbarcarsi su un volo per Londra con un passaporto falso.

È stato arrestato all’aeroporto Catullo dalla polizia di Stato di Verona il cinquantasettenne che giovedì sera, intorno alle 19.30, ha tentato di imbarcarsi su un volo diretto a Londra esibendo un passaporto coreano risultato contraffatto.

Le verifiche documentali effettuate dagli agenti della polizia di Frontiera aerea hanno permesso, infatti, di appurare che il microchip presente sul suo passaporto biometrico non era autentico. Accompagnato presso gli uffici della polizia, l’uomo ha confessato di essere in realtà un cittadino cinese e di aver tentato di attraversare la frontiera con un documento e generalità false per poter raggiungere la Gran Bretagna.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per possesso e fabbricazione di documenti d’identificazione falsi. Ieri mattina, il giudice ha convalidato l’arresto.