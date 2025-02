Studente 15enne investito sulle strisce da un automobilista che scappa: caccia al pirata della strada

Verona, studente 15enne investito sulle strisce da un pirata della strada.

Stamattina verso le 8 in piazzale XXV Aprile a Verona uno studente di 15 anni è stato investito sulle strisce da un’auto il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso al giovane. Il ragazzo è stato portato al Pronto Soccorso del Polo Confortini con una probabile frattura alla gamba. Una pattuglia del Reparto Motorizzato della polizia locale ha effettuato i rilievi e gli specialisti del Nucleo Infortunistica stanno verificando le immagini delle numerose telecamere della zona e di quelle della circonvallazione per individuare il veicolo di colore bianco, proveniente dal Tempio Votivo, che si è dato alla fuga.

“Stiamo cercando testimonianze per individuare l’ennesimo “pirata” della strada – sottolinea il Comandante della polizia locale, Luigi Altamura – invitiamo gli eventuali testimoni a contattare la centrale operativa allo 045 8078828. Nel solo anno 2024 sono stati ben 124 gli episodi di fuga in seguito ad un incidente, in netto aumento rispetto all’anno precedente. Fuga inutile dato che il 90% di tali soggetti è stato poi individuato proprio dal Nucleo Infortunistica con pesanti conseguenze civili e penali. Nello scorso fine settimana sono stati nove gli incidenti rilevati, che portano il totale a 153 da inizio anno ad oggi. Lo scorso anno, nel medesimo periodo se ne sono verificati 167”.