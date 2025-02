Verona, dipendenza dal gioco d’azzardo: quante sono le persone in cura.

A Verona e provincia, 228 persone sono attualmente in cura per la dipendenza dal gioco d’azzardo. Questo è il dato emerso dal bollettino della “Data Room” di As.Tro, l’associazione degli operatori di gioco lecito, che ha analizzato le informazioni fornite dalla Azienda Unità Locale Socio Sanitaria (Aulss) 9 Scaligera.

Il territorio dell’Aulss 9 copre 98 comuni, tra cui Verona, Soave, Legnago, Peschiera del Garda e Sommacampagna, con una popolazione complessiva di circa 930 mila residenti. Secondo i dati raccolti, lo 0,02% della popolazione è attualmente in trattamento ai Servizi per le Dipendenze (Ser.D.) per problemi legati al gioco d’azzardo.

Un’indagine per capire meglio il problema.

L’iniziativa di As.Tro punta a raccogliere dati reali sulla dipendenza da gioco in tutta Italia, coinvolgendo le Aziende sanitarie locali. L’obiettivo è creare una banca dati trasparente e accessibile, utile non solo agli operatori del settore, ma anche a associazioni, enti di ricerca e decisori politici.