Arrestato per spaccio 24enne: era stato sorpreso dai carabinieri nei pressi della stazione di Caldiero con un etto di hashish.

Ancora un arresto per detenzione a fini di spaccio di droga: i carabinieri di Colognola ai Colli alle 18 di sabato scorso, 12 aprile, insospettiti per l’atteggiamento, hanno sottoposto a controllo un 24enne, originario del Senegal, notato aggirarsi presso l’area agreste adiacente alla stazione ferroviaria di Caldiero.

Alla vista dei militari il giovane tentava, pensando di riuscire a passare inosservato, di nascondersi tra le macchine agricole lì parcheggiate. Alla domanda del motivo per cui si trovasse in quel posto, il giovane ha riferito ai carabinieri che stava semplicemente passeggiando, senza alcuna meta precisa.

A seguito di perquisizione personale il ragazzo, senza fissa dimora e disoccupato, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish da 1 etto e quindi tratto in arresto per il reato di “detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio” e come da direttive della Autorità Giudiziaria scaligera, nella mattinata odierna è comparso dinanzi al Tribunale che ha convalidato l’arresto. Il responsabile ha patteggiato la pena di 9 mesi di reclusione.