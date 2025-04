Nuovi infissi in tempi record alle scuole di Cà di David: più comfort e meno sprechi.

In sette mesi la scuola primaria “Antonio Cesari” di Cà di David ha visto completare un importante intervento di riqualificazione energetica: la sostituzione di tutti gli infissi, compresi il portone d’ingresso e le finestre. Un risultato ottenuto con una sinergia tra amministrazione, scuola e territorio, che ha permesso di sfruttare al meglio i fondi statali previsti dalla legge 160/2019.

I lavori sono partiti a luglio 2024 e si sono conclusi a febbraio 2025. In questo lasso di tempo è stato possibile rinnovare completamente i serramenti dell’edificio, migliorando in modo significativo l’efficienza energetica della struttura, costruita nel 1971. La scuola è passata dalla classe energetica D alla C, con una riduzione della dispersione termica.

Il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Comune, Circoscrizione 5 e direzione scolastica. In particolare, l’intervento è stato sollecitato dal consigliere di circoscrizione Francesco Gabrieli – già insegnante della scuola – e dal consigliere comunale Michele Bresaola. Fondamentale anche il contributo della ditta esecutrice, Romagnoli, che ha concentrato i lavori più invasivi nel periodo di chiusura natalizia, minimizzando i disagi per studenti e insegnanti.

L’opera è stata celebrata con un incontro alla scuola, alla presenza del sindaco Damiano Tommasi, dell’assessora all’Edilizia scolastica Elisa La Paglia, del presidente della 5a Circoscrizione Raimondo Dilara e dei rappresentanti istituzionali coinvolti.

L’intervento ha riguardato entrambe le sezioni dell’edificio: il corpo principale su tre piani, con seminterrato, e quello secondario su due livelli. Il costo totale dell’operazione è stato di 250 mila euro, interamente finanziato con fondi nazionali.