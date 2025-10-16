Il bollettino medico sui feriti dell’Aoui: stabili le condizioni dei due carabinieri ricoverati, ancora intubata Maria Luisa Ramponi.
Sono stabili le condizioni cliniche dei tre pazienti ricoverati dopo lo scoppio della palazzina a Castel d’Azzano, avvenuto la notte di martedì 14 ottobre (primo giorno di ricovero). Maria Luisa Ramponi, ricoverata in Terapia intensiva generale diretta dal prof. Enrico Polati, resta intubata e si prosegue nel supporto farmacologico e respiratorio. E’ la più grave dei ricoverati.
- I fratelli Ramponi in silenzio davanti al gip. La Procura: “Gesto premeditato”. Mattarella e Meloni ai funerali.
Stabili anche le condizioni del carabiniere ricoverato al Centro grandi ustionati. Ieri la prognosi è stata sciolta, è vigile e senza febbre. L’altro carabiniere in Terapia intensiva Cardio toraco vascolare, diretta dal prof. Leonardo Gottin, è in situazione stazionaria.
- Il boato nel cuore della notte, la tragica fine di tre carabinieri, i fratelli arrestati: cronaca di una follia.
- La tragedia di Castel d’Azzano: chi erano i tre carabinieri caduti in servizio.
- A Padova i funerali dei tre carabinieri, fissata la data: sarà lutto nazionale.
- Bollettino feriti: due carabinieri in terapia intensiva, intubata la Ramponi.
- La strage annunciata: “Facciamo esplodere tutto”.
- I fratelli Ramponi accusati di strage: saranno sentiti dal giudice.
- Lutto a Castel d’Azzano: stasera fiaccolata per i carabinieri caduti.