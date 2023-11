Sprofonda nelle sabbie mobili come in un film: lo salvano i vigili del fuoco

Spettacolare operazione dei vigili del fuoco per liberare un pescatore intrappolato nelle sabbie mobili sul fiume Piave.

Era rimasto intrappolato e stava sprofondando nelle sabbie mobili come in un film, a liberarlo ci hanno pensato i vigili del fuoco con una spettacolare operazione di salvataggio. Poco dopo le 14.30 di ieri, mercoledì 15 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti sul fiume Piave all’altezza di Ponte di Piave (TV) per il salvataggio con l’elicottero di un pescatore finito dentro una “sabbia mobile” traditrice in prossimità dell’argine.

L’uomo è sprofondato fino l’ombelico nella melma rimanendo bloccato. E’ però riuscito con il telefonino a dare l’allarme alla sala operativa del 115. Una volta individuato in mezzo alla vegetazione, un elisoccorritore si è calato raggiungendo il pescatore, che è stato imbragato per essere tirato fuori dalla trappola di fango e issato a bordo dell’elicottero. Drago 149 è poi atterrato in uno spiazzo, dove erano presenti le squadre di terra dei vigili del fuoco. Sul posto anche i sanitari del Suem.