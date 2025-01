A spasso con cocaina, hashish e Rivotril: 37enne arrestato per spaccio

Un 37enne è stato arrestato per spaccio a Quinzano dai carabinieri di Verona: con sé aveva cocaina, hashish e Rivotril.

Nel pomeriggio di ieri, 10 gennaio, i carabinieri di Verona hanno arrestato, in flagranza di reato, un 37enne extracomunitario in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di strumenti atti all’offesa”.

Tutto nasce a Quinzano, nei pressi di via Carcereri, dove i carabinieri in servizio di pattuglia, insospettitisi per l’atteggiamento tenuto da un cittadino extracomunitario che alla vista dei militari si allontanava in direzione opposta, decidevano così di procedere al fermo. Ne nasceva un inseguimento, e dopo essere stato raggiunto e fermato, con non poche difficoltà, il 37enne veniva sottoposto a perquisizione nel corso della quale venivano rinvenute una dose di cocaina di 0,47 grammi, una dose di hashish di 0,60 grammi, 8 pastiglie di Rivotril e 52 pastiglie di un farmaco antiepilettico-anticonvulsionante denominato “Pregabalin/Lyrica”, privi di scatole e prescrizione medica, verosimilmente utilizzate come sostanza da taglio.

Oltre allo stupefacente, il 37enne veniva trovato in possesso anche di un coltellino, un taglierino e uno spray al peperoncino di libera vendita, nonché la somma di 750 euro in banconote di vario taglio.

L’uomo, pertanto, veniva arrestato poiché gravemente indiziato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e trattenuto presso le camere di sicurezza della Caserma di via S. D’Acquisto; nella mattinata odierna, su disposizione della Procura della Repubblica di Verona è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero il quale ha convalidato l’arresto e lo ha sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Verona, in attesa dei richiesti termini a difesa per l’udienza rinviata a marzo 2025.