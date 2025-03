Spaccata al panificio, i ladri si portano via la cassa: “Se la vedete riportatemela”

Ancora una spaccata a Verona, colpito il panificio di piazza Zagata: i ladri sfondano la vetrina e si portano via la cassa.

Ancora una spaccata la scorsa notte a Verona, colpito il panificio di piazza Zagata, in borgo Santa Croce. La vetrina è stata sfondata con tutta probabilità con un tombino, e i ladri una volta penetrati nel negozio, se ne sono andati con la cassa.

“Stanotte sono entrati i ladri nel mio panificio in piazza Zagata e hanno portato via la cassa – ha scritto la titolare sul suo profilo social -. Penso che la cassa sia nei campi vicini o lungo il progno, se vedete in giro un cassetto nero fatemi sapere”.