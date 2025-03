Barriere architettoniche, la replica del Comune: “In corso ampio programma di interventi”

Questione barriere architettoniche, il comune di Verona risponde a Patrizia Bisinella: “In corso ampio programma di interventi”.

Questione barriere architettoniche, “Verona non è una città accessibile per disabili e fragili”, aveva detto ieri la capogruppo di Fare con Tosi Patrizia Bisinella. Oggi arriva la replica dell’amministrazione comunale.

“E’ in corso d’opera un ampio programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche – si legge nella nota del comune di Verona – che, per un investimenti complessivo pari a 100 mila euro, interesserà diverse vie e marciapiedi del centro cittadino”.

“I lavori prevedono interventi lungo i marciapiedi e i percorsi pedonali in cui sono presenti barriere architettoniche di diverso genere al fine della loro eliminazione, e intervenendo dove necessario in modo puntuale e mirato tramite diverse tipologie di azioni a seconda dei casi. Gli interventi, iniziati da via Anfiteatro con la sistemazione dell’incrocio con via Dietro Anfiteatro, proseguiranno in via Stella, piazza Viviani, via Cattaneo, e in altre numerose vie del centro che vi necessitano”.

“E’ previsto in particolare – continua palazzo Barbieri – la realizzazione di abbassamenti pedonali in corrispondenza degli attraversamenti pedonali; lo spostamento di elementi di arredo urbano che creano intralcio al passaggio; la sistemazioni delle pavimentazioni tramite l’eliminazione di gradini, buche e allineamento di dislivelli; la sistemazione di percorsi irregolari, sconnessi, sdrucciolevoli o con griglie a trama larga tramite la rimozione e sistemazione di pietre, cubetti e banchettoni ammalorati o rifacimento del tappeto di usura, posa di pavimentazione tattile tipo LVE nei luoghi in cui si renda necessario l’orientamento dei pedoni ipovedenti”.