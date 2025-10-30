La Guardia di finanza mette i sigilli a uno studio nutrizionista di Soave: abuso della professione.

Sigilli delle Fiamme gialle a uno studio di nutrizionista a Soave: la Guardia di Finanza di Firenze, con il supporto della Compagnia di Empoli e su delega della Procura fiorentina, ha smantellato una rete di falsi nutrizionisti attivi in diverse regioni italiane, tra i quali anche lo specialista che avrebbe abusato della professione di nutrizionista a Soave. L’indagine, condotta con oltre 200 militari e decine di perquisizioni, ha portato alla scoperta di 41 persone prive dei titoli richiesti per esercitare la professione.

L’inchiesta è partita da due strutture pseudo-universitarie con sede a Empoli e Montespertoli, riconducibili a un imprenditore toscano, che tramite un ateneo svizzero fittizio rilasciavano lauree online in Scienze dell’Alimentazione senza valore legale in Italia. I finti professionisti operavano in studi medici, palestre o da remoto, somministrando piani alimentari, integratori e perfino sostanze potenzialmente dopanti, mettendo a rischio la salute dei pazienti.

L’operazione “Vera salis” ha portato al sequestro di cinque studi, 41 titoli accademici falsi e della sede delle pseudo-università, oltre all’oscuramento dei siti web coinvolti. L’inchiesta conferma l’impegno della Guardia di Finanza nella tutela della salute pubblica e nel contrasto all’abusivismo professionale.