Lieve scossa di terremoto all’alba in provincia di Vicenza, avvertita anche in alcune zone dell’est veronese.
Una lieve scossa di terremoto, di magnitudo 2.5, è stata registrata all’alba di oggi, venerdì 30 gennaio, alle ore 5, 40 minuti e 35 secondi, in provincia di Vicenza: i sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica ne collocano l’epicentro 1 chilometro a est dell’abitato di Trissino, a una profondità di 9 chilometri.
La scossa, sia pure di lieve entità, è stata in alcuni casi avvertita, specie nei piani alti delle abitazioni, anche in alcune zone dell’est veronese.