Ci risiamo, un altro pirata della strada a Verona: auto si scontra con un ciclista e scappa, in corso del ricerche della polizia locale.

Mentre proseguono le ricerche del pirata della strada che ha investito un anziano in via Tevere, nel quartiere di Santa Lucia, ecco a Verona un altro episodio che ha visto la fuga dell’auto investitrice. E’ accaduto nella mattinata di oggi, martedì 9 settembre: intorno alle 7.30, un ciclista è stato investito da un’auto in via Belfiore, nei pressi di piazza Roma.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno trasportato la vittima all’ospedale. L’automobilista, invece, si è dato alla fuga subito dopo l’impatto. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, in base anche ad alcune testimonianze, il mezzo sarebbe una piccola utilitaria di colore bianco.

Sono quindi immediatamente scattati da parte della polizia locale di Verona i controlli per verificare la presenza di telecamere nella zona, essenziali per acquisire le immagini utili per l’identificazione del veicolo e, con esso, del responsabile dell’incidente.