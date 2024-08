Schiena bloccata in montagna, 74enne salvato dal Soccorso alpino

Disavventura per un 74enne veronese: la schiena gli si blocca a Malga Valpiana, interviene il Soccorso alpino e lo recupera.

Una tranquilla giornata tra i monti si è trasformata in un’emergenza per un 74enne veronese, colto da un improvviso malore mentre si trovava a Malga Valpiana, a Bosco Chiesanuova. Verso le 11.30 di oggi, domenica 11 agosto, il Soccorso Alpino di Verona è stato infatti allertato per intervenire in soccorso dell’uomo, che ha improvvisamente avvertito forti dolori alla schiena, tanto da impedirgli di proseguire il cammino.

L’anziano escursionista era in compagnia di amici quando ha iniziato a lamentarsi dei dolori, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Una squadra del Soccorso Alpino è stata mobilitata e ha raggiunto la zona in fuoristrada, percorrendo una strada bianca fino a dove possibile. Gli ultimi cento metri sono stati percorsi a piedi dagli operatori, data il terreno impervio.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno immediatamente stabilizzato l’uomo e lo hanno caricato in barella. Successivamente, è stato trasportato al fuoristrada e, da lì, condotto al punto d’incontro con l’ambulanza, già in attesa per trasferirlo all’ospedale di Borgo Trento.