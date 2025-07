Festa paesana a Poiano: due ladri con forcone finiscono in manette

Sagra di Poiano, ladri beccati con un forcone mentre tentano di forzare una porta della canonica: in manette.

Armati di un forcone, due ladri hanno provato a forzare la porta della parrocchia durante la sagra di Poiano, ma sono finiti in manette grazie all’intervento della Polizia. È successo in piazza Don Giuseppe Boscaini, mentre era in corso la tradizionale festa paesana.

A finire nei guai sono stati due uomini di circa cinquant’anni, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona. I due, nella serata di ieri, 30 giugno, sono stati sorpresi dalle volanti mentre cercavano di scassinare la porta d’ingresso di un edificio parrocchiale utilizzato anche come abitazione di supporto. Per forzare l’accesso avevano scelto un insolito “arnese da scasso”: un forcone da lavoro.

Alla vista degli agenti i due hanno tentato la fuga, abbandonando il forcone sull’asfalto. Raggiunti e bloccati, i poliziotti hanno potuto verificare i danni: evidenti i segni lasciati sul legno della porta dal tentativo di effrazione.

Dopo l’arresto e le formalità di rito in Questura, per i due è scattata l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo per uno l’obbligo di dimora a Verona e per l’altro l’obbligo di presentarsi due volte a settimana alla polizia Giudiziaria.