Camion che trasporta batterie va in fiamme lungo l’autostrada A4

Incendio in autostrada A4, camion che trasporta batterie in fiamme.

Camion in fiamme lungo l’autostrada A4: l’improvviso incendio del mezzo pesante si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 1 luglio. Erano circa le 10 quando un camion che trasportava batterie ha preso fuoco all’altezza del casello di Sommacampagna, vicino all’area di servizio Monte Baldo. Con un fumo nero visibile anche a distanza.

L’autista è riuscito a scendere e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona, che dopo aver spento l’incendio hanno messo in sicurezza il mezzo. Rimangono ancora da accertare le cause del rogo. Fortunatamente, non ci sono state grosse conseguenze, camion a parte: nessun ferito e pochi anche i disagi legati la traffico.