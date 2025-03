Un 25enne è stato arrestato in piazza Pradaval a Verona: dopo aver rubato carte di credito su un treno aveva comprato sigarette.

Ruba carte di credito sul treno e poi compra le sigarette in centro a Verona. È finito in manette un cittadino marocchino di 25 anni che, dopo aver utilizzato diverse carte di credito presso un distributore automatico del centro, ha tentato di fuggire. Il malvivente, però, è stato subito individuato dalla polizia di Stato di Verona, che lo ha arrestato per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Erano le 19 circa di venerdì, quando alla Centrale Operativa della Questura veniva segnalato, da parte del proprietario di una tabaccheria situata in piazza Renato Simoni, la presenza di un soggetto dinanzi al distributore automatico del suo esercizio. La persona segnalata, dopo aver tentato diverse transizioni di pagamento non andate a buon fine, utilizzando diverse carte di credito, è riuscita ad acquistare delle sigarette e poi ad allontanarsi.

Il tentativo di fuga.

Giunti sul posto, gli agenti delle Volanti si sono messi alla ricerca dell’uomo. Raggiunta piazza Pradaval, i poliziotti hanno notato un uomo, corrispondente alla descrizione fornita dal proprietario della tabaccheria, che alla loro vista si dava alla fuga.

Dopo un inseguimento da parte degli agenti, il malvivente è stato intercettato e fermato all’altezza di via della Valverde. Il 25enne si è, però, opposto ai poliziotti nel tentativo di sottrarsi al controllo, assumendo un atteggiamento non collaborativo, aggressivo, dimenandosi e spintonando.

Con non poche difficoltà, i poliziotti sono però riusciti a contenere l’uomo, sottoposto poi a perquisizione personale. Lo straniero è stato così trovato in possesso di 8 pacchetti di sigarette, di 3 carte di credito e di 1 tessera sanitaria (intestata ad altro soggetto, di cui l’uomo non è stato in grado di giustificarne il possesso), merce poi sequestrata.

Il cittadino straniero è stato accompagnato in sede per i necessari accertamenti; qui, gli agenti delle volanti sono riusciti a reperire il numero di telefono dell’intestataria delle carte di credito, la quale ha confermato che nel pomeriggio, mentre era a bordo di un treno diretto a Verona, ha subito il furto della sua borsetta contente appunto le suddette carte bancarie.

Obbligo di firma.

Al termine degli accertamenti, pertanto, il cittadino marocchino – irregolare sul territorio nazionale e già noto alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti – è stato tratto in arresto per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Oggi, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura dell’obbligo di firma giornaliero.