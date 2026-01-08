Il Questore di Verona chiude per dieci giorni un bar di via Galilei, considerato ritrovo di pregiudicati e centro di spaccio.

Il Questore di Verona ha disposto la sospensione, per la durata di dieci giorni, della licenza di un esercizio pubblico situato in via Galileo Galilei, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento è stato adottato alla luce dei numerosi controlli svolti dagli agenti delle Volanti nel corso del 2025 e nei primi giorni del 2026, che hanno consentito di appurare come il locale fosse “ritrovo abituale di soggetti pregiudicati o colpiti da precedenti di polizia, correlati in particolare all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti”.

In più occasioni, infatti, i poliziotti avevano riscontrato, nell’esercizio pubblico, la presenza di avventori pregiudicati o con a carico precedenti di polizia per reati contro la persona e per illeciti legati sia allo spaccio di sostanze stupefacenti e al loro consumo sia all’abuso di alcool, confermando come il locale “rappresentasse punto di ritrovo sistematico per soggetti pericolosi gravati da precedenti per reati che destano allarme sociale”.

Il bar, inoltre, era stato in più occasioni segnalato da residenti della zona come assiduo luogo di consumo e spaccio di droga, attività che avvenivano soprattutto nel cortile di pertinenza, in una zona ben visibile dalle abitazioni circostanti.