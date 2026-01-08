Mercato di Veronetta, spaccio di eroina tra la folla: arrestato pusher 44enne.

Eroina a Veronetta, spaccio tra i banchi del mercato: pusher 44enne sorpreso dalla polizia di Verona e arrestato sul posto. Pensava che la folla del mercato rionale di Veronetta fosse il rifugio perfetto per concludere i suoi affari. Invece, proprio tra i passanti e le bancarelle di Piazza Santa Toscana, un 44enne è finito in manette. Gli agenti della Squadra Mobile di Verona, impegnati in un servizio di osservazione in borghese, lo hanno bloccato ieri intorno alle 12:30 mentre vendeva una dose di eroina.

L’operazione non è stata frutto del caso: l’area è sotto la lente della Questura perché considerata un punto caldo per lo spaccio. Nonostante il viavai tipico dell’ora di punta, gli investigatori della sezione Criminalità Diffusa sono riusciti a individuare il pusher e a intervenire nell’istante esatto dello scambio, senza lasciare via d’uscita all’uomo.

L’arrestato, un cittadino marocchino di 44 anni, è risultato essere irregolare in Italia e già ben noto alle forze dell’ordine. Il suo fascicolo riporta infatti diversi precedenti per reati contro la persona e traffico di droga. Dopo una notte in cella, l’uomo è stato portato stamattina in tribunale per il processo per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha imposto nei suoi confronti il divieto di dimora nel comune di Verona.