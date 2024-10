Era ricercato da un mese, è stato trovato dalla Polfer e arrestato in stazione Porta Nuova a Verona.

Ricercato da un mese, trovato a girovagare per la stazione di Verona Porta Nuova. La polizia di Verona ha dato esecuzione, venerdì scorso, a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

L’uomo, conosciuto quale abituale frequentatore della zona, mentre si aggirava all’interno della stazione ferroviaria senza un’apparente motivazione, è stato intercettato nell’ambito dei controlli effettuati all’interno della stazione da parte degli agenti della Polfer di Verona, affiancati dai militari dell’Esercito Italiano impiegati nel servizio “Stazioni Sicure”.

Alla loro vista, il giovane ha cercato invano di mantenere la calma nel tentativo di evitare il controllo, ma è stato fermato e identificato. Dagli accertamenti effettuati, è emerso a suo carico un rintraccio per l’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale scaligero lo scorso mese di settembre.

Nel corso della perquisizione personale, i poliziotti hanno rinvenuto all’interno della cinta dei pantaloni dell’uomo una cesoia, che è stata sequestrata. Per tale ragione, il trentunenne è stato denunciato per porto ingiustificato di chiavi e grimaldelli. Al termine degli accertamenti, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Verona a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.