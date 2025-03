Ubriaco, tenta per due volte di rubare al supermercato: arrestato per rapina

Arrestato per rapina un 37enne che per due volte in due ore ha tentato di rubare al supermercato di via Monti Lessini a Verona.

Tentata rapina ai danni di un supermercato di Verona, 37enne in manette. E’ successo nel pomeriggio di ieri, giovedì 20 marzo. La polizia di Stato di Verona ha arrestato un trentasettenne che, dopo aver tentato di rubare alcuni prodotti in un supermercato di via Monti Lessini, si è scagliato contro gli agenti delle Volanti intervenuti per bloccarlo.

A contattare la Centrale Operativa della Questura, intorno alle 14, è stato il responsabile di un supermercato che ha segnalato la presenza di un uomo che si aggirava barcollante tra le corsie e che già due ore prima aveva tentato di rubare della merce.

Dopo il primo tentativo di furto, il malvivente aveva riconsegnato una parte della merce asportata all’addetto alla vigilanza che lo aveva fermato all’uscita, ma due ore dopo aveva tentato di occultare di nuovo altri prodotti all’interno del giubbotto e di uno zaino che aveva con sé. Fermato ancora una volta dall’addetto alla vigilanza, il trentacinquenne ha minacciato di colpirlo se non l’avesse lasciato andare con la refurtiva.

La colluttazione con gli agenti di polizia.

All’arrivo degli agenti delle Volanti, l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di bevande alcoliche, si è opposto con violenza al controllo di polizia, nel tentativo di scappare. Dopo la breve colluttazione che ne è scaturita, il cittadino straniero è stato bloccato dagli agenti delle Volanti. All’interno dello zaino che l’uomo aveva con sé, sono stati rinvenuti gli altri prodotti asportati dal supermercato.

Ultimati gli accertamenti, il 37enne, un cittadino di origini marocchine già noto alle Forze dell’Ordine per numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti, è stato arrestato per tentata rapina. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.