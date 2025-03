Troppi furti a Palazzina: “In arrivo telecamere e controllo di vicinato”

La risposta del comune di Verona contro i troppi furti nel quartiere di Palazzina: “Telecamere e controllo di vicinato”.

Troppi furti nel quartiere di Palazzina, a Verona, al punto che i residenti hanno più volte chiesto aiuto all’amministrazione comunale. Con una serie di richieste che, come assicura palazzo Barbieri, “sono in parte già state accolte“.

Il servizio di gestione del traffico da parte di un agente della polizia locale davanti alle scuole è stato ripristinato un mese fa, garantendo così la sicurezza di bambini e genitori nell’attraversamento delle strisce pedonali. Per gli episodi di furti, proprio pochi giorni fa si è svolto l’ennesimo incontro promosso dall’amministrazione per illustrare ai cittadini della Circoscrizione 5^ il progetto del Controllo di vicinato in cui sono stati forniti consigli e indicazioni utili per proteggersi dal fenomeno.

I prossimi step sono la valutazione delle aree più a rischio in cui inserire alcune telecamere di videosorveglianza e l’implementazione dei volontari che partecipano al progetto del Controllo di vicinato contribuendo in modo attivo alla sicurezza del territorio in cui vivono.

“Ieri abbiamo incontrato una rappresentanza di cittadini del quartiere Palazzina, accompagnati dal consigliere comunale Paolo Rossi, in risposta a una petizione presentata nei giorni scorsi – spiega l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi-. Alcune delle richieste dei residenti hanno già trovato soluzione, altre cercheremo di concretizzarle a breve, come l’installazione di alcune telecamere di sorveglianza nelle zone ritenute più sensibili. Quanto al tema dei furti, ampiamente affrontato proprio pochi giorni fa nel corso di un’assemblea pubblica, abbiamo invitato i cittadini a partecipare al progetto del controllo di vicinato, nato anche per contrastare questo tipo di microcriminalità. E’ già in calendario un nuovo incontro nei prossimi mesi per verificare lo stato di avanzamento delle singole attività da parte dell’amministrazione”.