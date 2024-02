“Dacci i soldi o ti spariamo”: ragazzino rapinato da banda di giovanissimi

Verona, rapina ai danni di un ragazzino in Borgo Trento, arrestata banda di giovanissimi.

“Dacci i soldi o ti spariamo”: un ragazzino minorenne è stato vittima di una rapina martedì sera a Verona, in Borgo Trento. Erano circa le 22 quando in via Nervesa tre giovani con il volto coperto da passamontagna lo hanno fermato, puntandogli una pistola contro e intimandogli di consegnare il portafoglio.

La rapina, come riporta il quotidiano L’Arena, è avvenuta vicino a un parco giochi frequentato di giorno, ma chiuso di notte. I rapinatori sono spuntati improvvisamente, probabilmente erano appostati dietro un’auto. Il ragazzo, preso dal panico, ha ceduto il portafogli ma ha conservato il cellulare, con il quale ha subito allertato la polizia.

Proprio grazie alla descrizione del giovane, i tre giovani rapinatori sono stati rintracciati nei pressi di una fermata del bus, in via Mameli. La polizia ha trovato il portafogli della vittima addosso a uno dei tre. La pistola, risultata poi essere un giocattolo con il tappo rosso rimosso, era stata abbandonata poco lontano. I tre, tutti minorenni (uno di 17 anni e gli altri due di 16), sono stati arrestati e la loro posizione è ora sotto esame del Tribunale dei minori di Venezia. Uno dei tre, il 17enne, ha precedenti penali.