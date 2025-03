Ragazzino di 11 anni investito in via San Marco. Ancora incidenti a Verona

Ancora incidenti a Verona: ragazzino di 11 anni investito in via San Marco.

Un ragazzino di 11 anni investito: ancora incidenti a Verona. Nuovo investimento di un pedone adolescente in via san Marco, dove una Citroen Berlingo ha investito un 11enne, che è stato trasferito al pronto soccorso pediatrico di Borgo Trento.

Nella mattinata fuoriuscita autonoma di una Audi A3 in strada Bresciana, con forti rallentamenti. Nel pomeriggio in via Valpantena uscita di strada di una Fiat 500X e scontro tra due autovetture all’incrocio tra corso Porta Palio e circonvallazione Maroncelli. Da inizio anno registrati 327 sinistri.