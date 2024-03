Precipita con il parapendio nel vicentino, grave un veronese 41enne

Incidente con il parapendio nel vicentino, grave un veronese.

Un grave incidente con il parapendio ha coinvolto nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 marzo, un veronese di 41 anni. L’uomo, secondo quanto appreso e come riporta Il Giornale di Vicenza, è precipitato mentre si trovava in volo nella zona di Marano di Crespadoro, nel vicentino, in località Casoni.

I soccorritori, intervenuti sul posto, dopo averlo stabilizzato lo hanno trasportato in elicottero, in codice rosso, all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri.