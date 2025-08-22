Investito un pedone, una donna anziana di 82 anni, in via Campagnol di Tombetta a Verona.
Investito un pedone verso le 15 di oggi, venerdì 22 agosto, in via Campagnol di Tombetta a Verona. Coinvolti una Peugeot 206, un motociclo Piaggio Beverly e una anziana 82enne che stava attraversando sulle strisce pedonali, trasferita con il conducente del motociclo al pronto soccorso di Borgo Trento.
La ricostruzione della dinamica di quanto accaduto è in corso di accertamento da parte del Nucleo Infortunistica della polizia locale di Verona.