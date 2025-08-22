Incidente davanti all’ospedale di Borgo Roma.

Incidente davanti all’ospedale di Borgo Roma a Verona. Sono in corso di accertamento da parte del Nucleo Infortunistica della polizia locale di Verona le cause del tamponamento avvenuto questo pomeriggio (22 agosto) tra una Toyota Yaris, condotta da un 88enne, che colpisce una Hyundai Kona e una Peugeot 308, all’ingresso dell’ospedale di Borgo Roma, in piazzale Scuro. Due conducenti sono stati trasferiti in ospedale per verificarne le condizioni.

Sulle cause non si esclude un malore dell’automobilista. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli.