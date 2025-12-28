Pedone investito a Ronco all’Adige, in codice rosso all’ospedale

Un pedone è stato investito a Ronco all’Adige: è grave in ospedale.
Incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 28 dicembre, a Ronco all’Adige: secondo le prime informazioni intorno alle 16 un pedone è stato investito in via Crosarona, sulla strada provinciale 19, per cause che sono ancora da accertare.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza ed elicottero di Verona emergenza. Il pedone investito, si tratterebbe di una ragazza, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Al vaglio delle forze dell’ordine le cause dell’incidente.
++ notizia in aggiornamento ++