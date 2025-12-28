I vigili del fuoco di Bardolino salvano un camoscio rimasto intrappolato su una parete di roccia a Rivoli Veronese.

Spettacolare salvataggio di un camoscio intrappolato sulla parete di roccia. Su richiesta della polizia provinciale di Verona alle ore 14 di oggi, domenica 28 dicembre, una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino e un equipaggio del nucleo elicotteri regionale dei vigili del fuoco del Veneto sono intervenuti per soccorrere un camoscio in difficoltà.

Il salvataggio si è svolto in località Tessari di Rivoli Veronese, precisamente su una palestra di roccia in disuso, dove l’animale era rimasto impigliato con le zampe in una vecchia corda. Il luogo non era accessibile dall’alto per la presenza di fitta vegetazione, tantomeno da zone limitrofe per l’assenza di strade e sentieri percorribili.

L’elicottero Drago 149 ha individuato il camoscio dall’alto ed ha calato due elisoccorritori che hanno raggiunto l’animale: appena liberato il camoscio incolume si è dato felicemente alla macchia. Unanime la soddisfazione fra i soccorritori per il buon esito delle operazioni di soccorso, durate meno di due ore.