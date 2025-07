Paura nel Parco della Lessinia, a Giazza, per un 76enne che è scivolato per 15 metri lungo un pendio: salvato dal Soccorso alpino.

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri, sabato 19 luglio, nel Parco naturale della Lessinia, dove un escursionista di 76 anni, residente a Bardolino, è precipitato per circa 15 metri lungo un pendio boscoso, mentre percorreva il sentiero 276 sopra la località Giazza, nel comune di Selva di Progno.

L’uomo, che stava camminando in compagnia di un amico, si era allontanato dalla traccia principale finendo in una zona particolarmente ripida. Nel tentativo di scendere in sicurezza si è aggrappato a una pianta, che però ha ceduto sotto il suo peso, facendolo rotolare a valle per diversi metri.

Scattato l’allarme, sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Verona Emergenza. L’equipe medica e il tecnico del Soccorso alpino sono stati sbarcati nella zona impervia per prestare le prime cure all’escursionista. In supporto alle operazioni sono stati trasportati in elicottero fino a Giazza altri quattro soccorritori, che hanno affiancato la squadra nelle manovre di recupero.

L’infortunato è stato posizionato in barella e trasportato per circa un centinaio di metri fino a un varco nella vegetazione, dove è stato imbarcato a bordo dell’elicottero tramite verricello e trasferito in ospedale. L’eliambulanza ha infine effettuato un secondo volo per riportare a valle i soccorritori impegnati nell’intervento.