Paura sul Baldo, in due salvati con l’elicottero dopo un colpo di calore

Colpo di calore, due persone salvate sul Baldo dall’elisoccorso.

Paura nel pomeriggio di oggi, domenica 25 agosto, sul Baldo: intorno alle 16 due persone sono state soccorse dall’elicottero del Suem 18 dopo essere state vittime di un improvviso colpo di calore mentre si trovava nei pressi di Cima Valdritta.

Sul posto anche il Soccorso alpino. Le due persone, che a causa del malore non riuscivano più a rientrare al punto di partenza, sono state in seguito elitrasportate in codice giallo all’ospedale di Peschiera.