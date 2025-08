Isola della Scala, operaio cade dall’impalcatura: le sue condizioni

Isola della Scala: operaio cade da due metri durante l’allestimento della Fiera del Riso.

Incidente sul lavoro questa mattina intorno alle 9 a Isola della Scala, dove un operaio è precipitato da un’impalcatura. Mattinata movimentata oggi, 31 luglio, nell’area fieristica di Isola della Scala, dove un operaio è rimasto vittima di un incidente sul lavoro durante i preparativi per la Fiera del Riso 2025.

L’uomo, dipendente di una ditta incaricata di montare le strutture esterne al Palariso, stava lavorando su un mezzo meccanico di sollevamento quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato da un’altezza di circa due metri.

L’intervento dei soccorsi è stato immediato: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che, valutata la situazione, hanno richiesto l’elisoccorso. Il lavoratore è stato trasportato all’ospedale di Borgo Trento, a Verona, in codice rosso. Fortunatamente, le sue condizioni non sono considerate gravi.

L’incidente è avvenuto in via Parco del Riso, nella zona gestita dall’Ente Fiera, dove sono in corso i lavori per l’allestimento delle tensostrutture che ospiteranno gli eventi e gli stand della manifestazione autunnale. Le autorità competenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.