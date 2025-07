Verona, a Madonna di Dossobuono rinasce la “piastra”

“Sport Illumina” Verona: nuova vita per la piastra Sportiva abbandonata di Dossobuono.

Dopo anni di abbandono, la storica piastra sportiva di Madonna di Dossobuono tornerà finalmente a rivivere di sport. Grazie a un accordo tra il Comune di Verona e Sport e Salute S.p.A., l’area sarà trasformata in un playground moderno, inclusivo e sostenibile, aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza.

L’intervento rientra nel progetto nazionale “Sport Illumina”, che prevede il recupero e la valorizzazione di impianti sportivi dismessi attraverso finanziamenti statali fino a 800 mila euro. Verona ha colto l’opportunità, candidando proprio l’area di Madonna di Dossobuono, da tempo inutilizzata e chiusa al pubblico.

Non solo sport: un nuovo spazio di comunità.

Il nuovo playground sarà molto più di un campo da gioco. L’idea, spiegano dal Comune, è quella di creare una vera e propria piazza sportiva, uno spazio libero, sicuro e multifunzionale. Un luogo pensato non solo per l’attività fisica, ma anche per la socialità, l’aggregazione e il benessere collettivo.

Colori vivaci, materiali sostenibili e modularità saranno le caratteristiche distintive di questo intervento, pensato per diventare un punto di riferimento del quartiere.

Come funzionerà.

L’accordo firmato prevede che Sport e Salute S.p.A. si occupi della progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto per i prossimi sei anni, incluse manutenzioni e vigilanza. Il Comune, da parte sua, metterà a disposizione l’area e si impegnerà a promuovere le attività del nuovo spazio, anche coinvolgendo scuole e associazioni del territorio.

Trascorsi i sei anni, la gestione passerà al Comune, che garantirà l’accesso gratuito per tutti e la continuità delle attività. È prevista anche la possibilità di affidare la gestione a realtà sportive locali, sempre nel rispetto della fruizione pubblica.